34-летний ганский боксер зимой выйдет в ринг против украинца.

Украинский боксер Василий Ломаченко, накануне намекнувший на дату своего следующего боя, узнал имя будущего оппонента.

Журналист-инсайдер Дэн Рафаэль у себя в Twitter сообщил, что украинец проведет поединок с представителем Ганы Ричардом Комми (30-3, 27 КО), который является бывшим чемпионом мира по версии IBF.

Ориентировочная дата боя - 11 декабря.

В декабре 2019 года Комми проиграл техническим нокаутом Теофимо Лопесу во втором раунде. В феврале 2021 года Ричард нокаутировал Джексона Маринеса в шестом раунде.

Отметим, что Ломаченко является экс-чемпионом мира в трех весовых категориях.

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Василий Ломаченко: последние новости

В своем предыдущем бою украинец 27 июня нокаутировал японца Масайоши Накатани. Судья прекратил поединок в девятом раунде.

После этого Ломаченко призвал Теофимо Лопеса провести реванш.

В новом рейтинге WBO в легком весе (до 61,2 кг) Ломаченко поднялся на первое место. Таким образом, он стал обязательным претендентом на титул WBO, которым владеет Теофимо Лопес.

Сторона Лопеса выдвинула единственное условие Василию относительно реванша.

Автор: Артем Будрин