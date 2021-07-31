Василий Ломаченко / фото REUTERS

Украинский боксер Василий Ломаченко, накануне намекнувший на дату своего следующего боя, узнал имя будущего оппонента.

Журналист-инсайдер Дэн Рафаэль у себя в Twitter сообщил, что украинец проведет поединок с представителем Ганы Ричардом Комми (30-3, 27 КО), который является бывшим чемпионом мира по версии IBF.

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Ориентировочная дата боя - 11 декабря.

В декабре 2019 года Комми проиграл техническим нокаутом Теофимо Лопесу во втором раунде. В феврале 2021 года Ричард нокаутировал Джексона Маринеса в шестом раунде.

Отметим, что Ломаченко является экс-чемпионом мира в трех весовых категориях.

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Автор: Артем Будрин