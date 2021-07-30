Василий Ломаченко / фото УНИАН

Украинский боксер Василий Ломаченко намекнул на дату своего следующего боя.

В своем Twitter 33-летний спортсмен оставил короткий месседж.

"11 декабря", - оставил послание Ломаченко.

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Эту информацию накануне также подтвердил журналист-инсайдер Дэн Рафал. Дело в том, что известный промоутер Боб Арум планирует возвращение Ломаченко на ринг 11 декабря. Ожидается, что бой состоится на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке. 

Имя соперника Василия пока не разглашается.

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Автор: Артем Будрин