В декабре 2021-го Василий планирует провести поединок.

Украинский боксер Василий Ломаченко намекнул на дату своего следующего боя.

В своем Twitter 33-летний спортсмен оставил короткий месседж.

"11 декабря", - оставил послание Ломаченко.

Эту информацию накануне также подтвердил журналист-инсайдер Дэн Рафал. Дело в том, что известный промоутер Боб Арум планирует возвращение Ломаченко на ринг 11 декабря. Ожидается, что бой состоится на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке.

Имя соперника Василия пока не разглашается.

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Василий Ломаченко: последние новости

В своем предыдущем бою украинец 27 июня нокаутировал японца Масайоши Накатани. Судья прекратил поединок в девятом раунде.

После этого Ломаченко призвал Теофимо Лопеса провести реванш.

В новом рейтинге WBO в легком весе (до 61,2 кг) Ломаченко поднялся на первое место. Таким образом, он стал обязательным претендентом на титул WBO, которым владеет Теофимо Лопес.

Сторона Лопеса выдвинула единственное условие Василию относительно реванша.

Автор: Артем Будрин