Василий Ломаченко / фото УНИАН
Украинский боксер Василий Ломаченко намекнул на дату своего следующего боя.
В своем Twitter 33-летний спортсмен оставил короткий месседж.
"11 декабря", - оставил послание Ломаченко.
Эту информацию накануне также подтвердил журналист-инсайдер Дэн Рафал. Дело в том, что известный промоутер Боб Арум планирует возвращение Ломаченко на ринг 11 декабря. Ожидается, что бой состоится на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке.
Имя соперника Василия пока не разглашается.
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Василий Ломаченко: последние новости
- В своем предыдущем бою украинец 27 июня нокаутировал японца Масайоши Накатани. Судья прекратил поединок в девятом раунде.
- После этого Ломаченко призвал Теофимо Лопеса провести реванш.
- В новом рейтинге WBO в легком весе (до 61,2 кг) Ломаченко поднялся на первое место. Таким образом, он стал обязательным претендентом на титул WBO, которым владеет Теофимо Лопес.
- Сторона Лопеса выдвинула единственное условие Василию относительно реванша.