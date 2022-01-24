Бывший чемпион мира Энтони Джошуа готов подождать с реваншем с украинским чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBA Super, IBF, WBO и IBO Александром Усиком.
Как сообщает The Telegraph, Джошуа готов взять отступные в размере 15 миллионов фунтов стерлингов и отказаться от незамедлительного реванша с Усиком в пользу чемпиона мира по версии WBC Тайсона Фьюри.
Источник утверждает, что мегафайт за звание абсолютного чемпиона может состояться на Ближнем Востоке. При этом ожидается, что Джошуа первым получит возможность сразиться с победителем поединка Усик - Фьюри.
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"Мы все еще работаем над деталями, но я верю, что добьемся определенного прогресса и тогда в ближайшие дни нам будет что объявить.
Все в боксе хотят увидеть бой между Усиком и Тайсоном за звание абсолютного чемпиона мира. Я хочу видеть этот поединок просто как фанат. Так что это бой, который мы пытаемся организовать", - приводит слова Уоррена The Sun.
С другой стороны, Фьюри нужно договориться с Диллианом Уайтом, который является обязательным претендентом на его титул. Команды бойцов никак не могут провести промоутерские торги, которые позволили бы прояснить ситуацию вокруг их возможного боя.
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- В августе этого года Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа планировали провести бой за звание абсолютного чемпиона мира, однако суд обязал Фьюри провести третий бой против Деонтея Уайлдера.
- Таким образом, Джошуа вышел в ринг против обязательного претендента Александра Усика и проиграл единогласным решением судей. Украинец забрал себе пояса по версиям IBF, WBO, WBA и IBO. Кроме того, Усик отдалил возможную встречу Фьюри и Джошуа в ринге.
- Теперь Усик и Джошуа должны провести реванш. Британец уже активировал соответствующую опцию. Уже известно, что реванш может состояться ориентировочно в марте - апреле 2022 года.
- Фьюри нокаутировал Уайлдера в третьем бою, защитив пояс WBC. Всемирный боксерский совет официально назначил для Фьюри претендента.
- Промоутер Джошуа предложил провести в супертяжелом весе так называемый "Финал четырех". А промоутер Усика назвал условие, при котором Джошуа мог бы отказаться от реванша, чтобы позволить Усику и Фьюри встретится в ринге.