Шевченко написал, что Усик сказал очень важные слова, символизирующие силу украинцев.

Бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал победу боксера Александра Усика в поединке с британцем Энтони Джошуа.

На своей странице в Instagram легендарный футболист поздравил тяжеловеса с триумфом в Саудовской Аравии.

"Украинцы не сдаются. Они будут идти до конца, и мы победим" - очень важные слова Усика, которые символизируют силу украинцев, мы несокрушимы. Поздравляю с победой!" - написал Шевченко.

"Украинцы не сдаются. Они будут идти до конца, и мы победим. Нужно немного больше времени на это", - сказал Усик на пресс-конференции после того, как одолел Джошуа.

Напомним, в ночь с 20 на 21 августа состоялся бой-реванш между обладателем поясов WBO, WBA, IBF и IBO в супертяжелом весе Александром Усиком и британцем Энтони Джошуа. Украинский боксер одержал победу раздельным решением судей (113-115, 115-113, 116-112) и защитил свои титулы.

Позже Усик заявил, что эту победу он посвящает Украине и воинам, защищающим сейчас нашу страну от оккупантов.

Осенью 2021-го Усик победил Джошуа единогласным решением судей. Этот бой был признан главным событием бокса в 2021 году по версии издания The Ring.

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