Украинский боксер отобрал у британца сразу четыре титула и стал новым чемпионом мира в супертяжелом весе.

Украинский боксер Александр Усик исполнил на ринге гопак в честь получения новых титулов и победы над британцем Энтони Джошуа.

Бой за звание чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям IBF, WBO, WBA и IBO между украинцем Александром Усиком и британцем Энтони Джошуа состоялся на стадионе "Тоттенхэм" в Лондоне.

По итогам 12 раундов Усик одержал победу единогласным решением судей. Счет на судейских записках был 117-112, 116-112 и 115-113.

Украинец стал новым чемпионом мира в супертяжелом весе, отобрав у Джошуа все четыре титула. Пояса чемпиона мира в супертяжелом весе вернулись в Украину впервые с 2015 года, когда Владимир Кличко проиграл Тайсону Фьюри.

Это 19-й поединок Александра Усика на профи-ринге и его 19-я победа. Для Джошуа это был 26-й бой, он потерпел свое второе поражение.

Сообщалось, что в контракте на этот бой был прописан реванш на случай победы Усика.

Многие украинцы, однако, не смогли полноценно посмотреть прямую трансляцию боя Усик - Джошуа из-за сбоя в работе сервиса MEGOGO, который единственный транслировал бой в Украине. УНИАН вел текстовую онлайн-трансляцию боя.

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Автор: Катерина Комолова