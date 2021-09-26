Сервис MEGOGO, на котором должна была идти трансляция боя, оказался недоступен по крайней мере для части устройств.

Перед началом боя украинского боксера Александра Усика и британца Энтони Джошуа сервис MEGOGO, который единственный транслирует его в Украине, лег.

Пользователи стали массово жаловаться на сбой в работе сервиса в соцсетях:

"Козлы. За что было заплачены деньги. Не то что бокс, вообще ничего не посмотришь. Ни на телефоне, ни на телевизоре, ни на ноуте. Не работает нигде!!!"

"Ау, вы там совсем??? Деньги сняли, а трансляции нет!"

"Вы там собираетесь что-то делать? Уже минут 30 все висит"

"Почему на Смарт ТВ ваше приложение не грузит???? Вы позорники, вместо того, чтобы смотреть бокс на плазме с комфортом, смотрим на ПК, причем у меня максимальная подписка и купил бокс, вы доиграетесь".

"Я купил трансляцию, мне пишет, что купите ее еще, раз вы ее еще не купили, и постоянно из кабинета выкидывает".

"Один вопрос: зачем вам эксклюзив, если вы не тянете показ трансляций. Ваши извинения, возврат средств или же бонусы не покроют потраченное время в ожидании этого боя. Еще и на ЛЧ у вас эксклюзив, теперь каждая важная трансляция будет как лотерея".

В MEGOGO в свою очередь сообщили, что знают о проблеме.

"Работа по восстановлению трансляции уже очень активно идет. На решение проблемы брошены наши лучшие силы. Извините за неудобства, вместе ждем восстановления эфира. ... Мы делаем все возможное, чтобы как можно быстрее возобновить трансляцию боя. Извините за неудобства", - отмечали представители сервиса в ответах пользователям.

Многие пользователи, однако, потребовали возврата заплаченных денег.

Бой между украинским боксером Александром Усиком и британцем Энтони Джошуа стартовал 25 сентября на стадионе "Тоттенхэм" в Лондоне. УНИАН организовал онлайн-трансляцию боя.

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Автор: Катерина Комолова