Стив Уиллис обладает способностями артиста.

Американец Стив Уиллис работал в качестве рефери в ринге на бое между Василием Ломаченко и Ричардом Комми.

То, как судья скалил свои зубы во время избиения Комми, стало хитом в сети.

Уиллис не только рефери, но и зарабатывает на жизнь тем, что выступает как стендап-комик в клубах. Стив ранее также в ринге показывал свою забавную мимику.

Ломаченко - Комми: итоги боя

Ломаченко победил решением судей и стал обладателем пояса Интерконтинентального чемпиона по версии WBO.

Счет на судейских записках после 12 раундов - 117:100, 118:109, 118:109.

Ломаченко провел свой 18-й поединок на профи-ринге и одержал 16-ю победу.

Для Ричарда Комми это был 34-й бой, он потерпел четвертое поражение.

Победитель этого боя может провести поединок против абсолютного чемпиона мира в легком весе Джорджа Камбососа-младшего.

После победы над Комми Ломаченко заявил, что готов выйти на бой против Камбососа-младшего в Австралии.

Автор: Артем Будрин