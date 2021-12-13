Стив Уиллис (слева) работал на поединке Василия Ломаченко и Ричарда Комми / фото twitter.com/trboxing
Американец Стив Уиллис работал в качестве рефери в ринге на бое между Василием Ломаченко и Ричардом Комми.
То, как судья скалил свои зубы во время избиения Комми, стало хитом в сети.
Уиллис не только рефери, но и зарабатывает на жизнь тем, что выступает как стендап-комик в клубах. Стив ранее также в ринге показывал свою забавную мимику.
Referee Steve Willis though 😂😂😂😂😂😂😂😂@premierboxing@PBConFOX#PBConFOX#ThurmanLopezpic.twitter.com/HysYBGldH5— Will Blackmon 🍷 (@WillBlackmon) January 27, 2019
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Ломаченко - Комми: итоги боя
- Ломаченко победил решением судей и стал обладателем пояса Интерконтинентального чемпиона по версии WBO.
- Счет на судейских записках после 12 раундов - 117:100, 118:109, 118:109.
- Ломаченко провел свой 18-й поединок на профи-ринге и одержал 16-ю победу.
- Для Ричарда Комми это был 34-й бой, он потерпел четвертое поражение.
- Победитель этого боя может провести поединок против абсолютного чемпиона мира в легком весе Джорджа Камбососа-младшего.
- После победы над Комми Ломаченко заявил, что готов выйти на бой против Камбососа-младшего в Австралии.