Ганский боксер продемонстрировал чудеса стойкости в бою с Ломаченко.

В ночь на 12 декабря на арене спорткомплекса "Мэдисон Сквер Гарден" в Нью-Йорке (США) состоялся поединок между украинским боксером Василием Ломаченко и ганцем Ричардом Комми. Победу в нем одержал украинец.

Поединок проходил в легком весе (до 61,235 кг) и завершился победой украинца единогласным решением судей. Итоговый счет - 117:110 и дважды 118:109.

В седьмом раунде Ломаченко отправил Комми в нокдаун, но ганец сумел продолжить бой.

Лучшие моменты боя:

Напомним, Ломаченко является бывшим чемпионом мира в трех весовых категориях, включая легкий дивизион. В октябре 2020 года украинец в объединительном поединке за статус абсолютного чемпиона мира в этом весе проиграл американцу Теофимо Лопесу. Пункта о реванше прописано не было, и возвращение в круг чемпионов казалось для украинца чем-то невероятным. К слову, Комми, будучи чемпионом мира по версии IBF в легком весе, также потерял свой пояс в поединке с Лопесом.

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Ломаченко стал обладателем пояса интерконтинентального чемпиона по версии WBO.

Ломаченко провел свой 18-й поединок на профи-ринге и одержал 16-ю победу.

Для Ричарда Комми это был 34-й бой, он потерпел четвертое поражение.

Победитель этого боя может провести поединок против абсолютного чемпиона мира в легком весе Джорджа Камбососа-младшего.

Авторитетный портал BoxingScore отдал Ломаченко 11 из 12 раундов.

После победы над Комми Василий Ломаченко заявил, что готов выйти на бой против Камбососа-младшего в Австралии.

Автор: Владимир Медяник