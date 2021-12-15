Василий Ломаченко оскандалился публикацией в соцсети.

Экс-чемпион мира Василий Ломаченко угодил в новый скандал, пытаясь ответить своим хейтерам, которые раскритиковали боксера из-за отсутствия украинского флага в ринге.

На своей странице в Instagram Ломаченко опубликовал видеофрагмент передачи российского телеканала "Спас", который принадлежит Московской патриархии, с участием актера, поэта и музыканта Петра Мамонова.

На видео Мамонов читает следующие стихи:

"Рассказывать не надо никогда,

Что ложку ты проносишь мимо рта,

И что жена попалась глупая - не та,

И что вокруг - обман и суета,

И что металл - не тот, и сталь - не та,

И что Китай…

Пойди глянь в зеркало и больше не болтай!".

Стоит отметить, что Мамонов поддерживал аннексию Крыма. "Вырвали, и дело верное", - говорил поэт, который скончался в июле этого года.

В декабре 2020 года Мамонову на три года был запрещен въезд на территорию Украины из-за нарушения порядка въезда в аннексированный Россией Крым.

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Василий Ломаченко: скандал из-за отсутствия украинского флага

После победы над Ричардом Комми Ломаченко взял в ринг флаг своего родного города Белгород-Днестровского. Многие украинцы возмутились тем, что боксер не стал праздновать победу с флагом Украины.

В частности, в адрес Ломаченко критически высказался Владимир Кличко.

Мэр Белгород-Днестровского объяснил, почему Ломаченко был в ринге без флага Украины.

Автор: Антон Дударь