Александр Красюк поделился личным мнением о бывшем чемпионе в трех категориях украинце Василии Ломаченко.

Промоутер Александр Красюк поделился мыслями об отсутствии четкой публичной позиции экс-чемпиона мира в трех дивизионах Василия Ломаченко относительно военной агрессии РФ.

Представитель Александра Усика подтвердил информацию о том, что Ломаченко действительно находится в рядах ВСУ и подчеркнул, что уроженцу Белгород-Днестровского стоило публично выразить свою позицию по войне в Украине.

"Много людей сейчас спекулируют на тему позиции Василия Ломаченко, которую он, к сожалению, не выражает публично. Хотя сам находится в рядах ВСУ с начала войны. Не могу сильно распространяться на эту тему, но точно знаю, что это так.

Мне непонятно, почему он не выражает свою позицию. Я не понимаю, не общаюсь с ним часто. Чаще общаюсь с его менеджером и знаю, что и как происходит и какую позицию занимает Василий.

Наверное, придет время, он сам все скажет. Но может ли человек, у которого иные взгляды, добровольно идти в ряды ВСУ, чтобы защищать свою Родину? Не знаю", – сказал Красюк в интервью Instagram-каналу Luckypunchnet.

Ранее УНИАН сообщал, что вице-президент Лиги профессионального бокса Украины Алина Шатерникова рассказала, что Ломаченко состоит в рядах ВСУ.

Напомним, что Василий Ломаченко может провести бой 22 октября. Его промоутер рассказал, что боксер планирует получить освобождение от армии.

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