В этом году поединка украинца и американца не будет.

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум сообщил, что реванш между Василием Ломаченко и чемпионом мира Теофимо Лопесом может состояться в следующем году.

Об этом Арум сказал в интервью YouTube-каналу Barbershop Conversations Live.

"Я надеюсь, что реванш Лопеса и Ломаченко состоится весной 2022 года", - подчеркнул Арум.

Он сказал, что перед этим Лопес проведет поединок против Джорджа Камбососа, а для Ломаченко промоутер организует бой 11 декабря.

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"Надеюсь, что бой Лопеса против Камбососа все же состоится, а затем в первом квартале следующего года мы сможем устроить реванш, который хотят увидеть болельщики", - подытожил Арум.

Напомним, ранее сообщалось, что Ломаченко может провести бой против Ричарда Комми.

Ломаченко - Лопес: что было раньше

Первая встреча боксеров в ринге состоялась 17 октября 2020 года. Бой длился все 12 раундов и завершился победой Лопеса единогласным решением судей.

Лопес, который уже владел титулом IBF, отобрал у Ломаченко пояса WBC Franchise, WBA Super и WBO, благодаря чему стал абсолютным чемпионом мира.

После боя Ломаченко заявил, что вышел на поединок с травмой плеча. Также украинец неоднократно говорил, что не считает, что проиграл в этом бою.

Ранее Лопес и его отец не раз заявляли, что Ломаченко не получит реванш. Однако после боя Ломаченко против Масайоши Накатани отец Лопеса заявил, что они готовы дать реванш украинцу.

Автор: Антон Дударь