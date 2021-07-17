Отец Тайсона Фьюри вообще не верит в украинского боксера.

Отец чемпиона мира в супертяжелом весе Тайсона Фьюри Джон Фьюри поделился прогнозом на потенциальный реванш между Теофимо Лопесом и Василием Ломаченко.

Фьюри-старший сделал свое заявление во время интервью для You-Tube-канала Boxing Social. Он уверенно поставил на американца.

"Лопес - это острый боец, очень умелый боец. У Теофимо Лопеса совсем другой класс. Один - хороший боец, другой - прекрасный боец. Вот в чем разница. А когда прекрасный встречается с хорошим, есть только один победитель - прекрасный. Лопес победит снова. Будет повторение".

Напомним, что сторона Лопеса выдвинула одно единственное условие Василию относительно реванша.

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Ломаченко - Лопес: первый бой

Первая встреча боксеров в ринге состоялась 17 октября 2020 года. Бой длился все 12 раундов и завершился победой Лопеса единогласным решением судей.

Лопес, который уже владел титулом IBF, отобрал у Ломаченко пояса WBC Franchise, WBA Super и WBO, благодаря чему стал абсолютным чемпионом мира.

После боя Ломаченко заявил, что вышел на поединок с травмой плеча. Также украинец неоднократно говорил, что не считает, что проиграл в этом бою.

Ранее Лопес и его отец не раз заявляли, что Ломаченко не получит реванш.

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Автор: Артем Будрин