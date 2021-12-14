Промоутер Фрэнк Уоррен рассказал в деталях планы чемпиона мира в супертяжелом весе Тайсона Фьюри.
Цитирует Фрэнка Daily Star.
Сперва Фьюри проведет поединок против Диллиана Уайта - это будет "британское дерби" двух соотечественников.
"Тайсону Фьюри было приказано вступить в переговоры с Диллианом Уайтом о защите титула WBC в супертяжелом весе. И это именно то, что мы делаем сейчас - обсуждаем, что может быть идеальным возвращением на родину для "Цыганского короля". Тайсон не боится брать на себя какие-либо обязанности по защите титула, поэтому, как только WBC принял решение, мы были готовы к этому", - сказал Уоррен.
"Фьюри уже дважды победил самого опасного панчера в дивизионе (речь об Уайлдере - прим. ред.), даже три раза, если учесть первый бой, в котором у него отняли победу - так почему кто-то может представлять для него угрозу? Уайт получит свой шанс, когда мы достигнем договоренности о сделке, и он сможет увидеть, что такое бокс в супертяжелом весе элитного уровня. Хотел бы увидеть этот поединок в феврале или марте в Великобритании", - добавил промоутер.
Также Уоррен считает, что Фьюри одолеет Уайта и летом 2022-го проведет поединок против победителя реванша Энтони Джошуа - Александр Усик.
"Прошло почти четыре года с тех пор, как Тайсон сражался на этих берегах после того, как он ушел и завоевал Америку. Решение о будущем будет зависеть от ряда факторов. Похоже, следующим соперником Фьюри будет Уайт, а затем мы перейдем к поединку летом против Александра Усика или Энтони Джошуа за звание абсолютного чемпиона. Это захватывающие времена для супертяжелого дивизиона", - резюмировал Фрэнк.
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Ситуация в супертяжелом весе: главное
- В августе этого года Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа планировали провести бой за звание абсолютного чемпиона мира, однако суд обязал Фьюри провести третий бой против Деонтея Уайлдера.
- Таким образом, Джошуа вышел в ринг против обязательного претендента Александра Усика и проиграл единогласным решением судей. Украинец забрал себе пояса по версиям IBF, WBO, WBA и IBO. Кроме того, Усик отдалил возможную встречу Фьюри и Джошуа в ринге.
- Теперь Усик и Джошуа должны провести реванш. Британец уже активировал соответствующую опцию. Уже известно, что реванш может состояться ориентировочно в марте - апреле 2022 года.
- Фьюри нокаутировал Уайлдера в третьем бою, защитив пояс WBC. Всемирный боксерский совет официально назначил для Фьюри претендента.
- Промоутер Джошуа предложил провести в супертяжелом весе так называемый "Финал четырех". А промоутер Усика назвал условие, при котором Джошуа мог бы отказаться от реванша, чтобы позволить Усику и Фьюри встретится в ринге.
- Фьюри заявил, что его интересуют бои только против двух соперников.