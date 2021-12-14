Тайсон Фьюри сперва проведет бой против Диллиана Уайта.

Промоутер Фрэнк Уоррен рассказал в деталях планы чемпиона мира в супертяжелом весе Тайсона Фьюри.

Цитирует Фрэнка Daily Star.

Сперва Фьюри проведет поединок против Диллиана Уайта - это будет "британское дерби" двух соотечественников.

"Тайсону Фьюри было приказано вступить в переговоры с Диллианом Уайтом о защите титула WBC в супертяжелом весе. И это именно то, что мы делаем сейчас - обсуждаем, что может быть идеальным возвращением на родину для "Цыганского короля". Тайсон не боится брать на себя какие-либо обязанности по защите титула, поэтому, как только WBC принял решение, мы были готовы к этому", - сказал Уоррен.

"Фьюри уже дважды победил самого опасного панчера в дивизионе (речь об Уайлдере - прим. ред.), даже три раза, если учесть первый бой, в котором у него отняли победу - так почему кто-то может представлять для него угрозу? Уайт получит свой шанс, когда мы достигнем договоренности о сделке, и он сможет увидеть, что такое бокс в супертяжелом весе элитного уровня. Хотел бы увидеть этот поединок в феврале или марте в Великобритании", - добавил промоутер.

Также Уоррен считает, что Фьюри одолеет Уайта и летом 2022-го проведет поединок против победителя реванша Энтони Джошуа - Александр Усик.

"Прошло почти четыре года с тех пор, как Тайсон сражался на этих берегах после того, как он ушел и завоевал Америку. Решение о будущем будет зависеть от ряда факторов. Похоже, следующим соперником Фьюри будет Уайт, а затем мы перейдем к поединку летом против Александра Усика или Энтони Джошуа за звание абсолютного чемпиона. Это захватывающие времена для супертяжелого дивизиона", - резюмировал Фрэнк.

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Ситуация в супертяжелом весе: главное

Автор: Артем Будрин