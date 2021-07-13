Эдди Хирн видит реальную причину в бизнес-предложениях, а не коронавирусе.

Промоутер Эдди Хирн уверен, что бой между супертяжеловесами Тайсоном Фьюри и Деонтеем Уайлдером перенесен не из-за коронавируса.

42-летний менеджер для Boxing News 24 озвучил свою версию событий.

По словам Хирна, истинной причиной срыва боя стал не COVID-19, который диагностировали у Фьюри, а низкий процент продажи билетов.

"Боксеры не смогли продать билеты. Вы можете зайти в интернет и проверить. По моей информации, они продали 25 или 30 процентов мест, что означает полный провал. Спортсмены не создали шума, из-за чего цифры PPV должны были быть очень низкие", - сказал Хирн.

Также Хирн заметил, что британские вещатели скептически отнеслись к возможности транслировать поединок. В качестве средства для увеличения продаж предлагается добавить несколько известных бойцов в андеркарте.

По слухам СМИ Фьюри сдал положительный тест на коронавирус. Журналист Дан Рафаэл сообщил, что британец успел получить первую дозу вакцины и ожидал вторую.

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24 июля в Лас-Вегасе Фьюри и Уайлдер должны были выйти в ринг, но теперь новой ориентировочной датой боя является 9 октября.

Фьюри - Уайлдер: история противостояния

Первый бой между британцем и американцем состоялся в декабре 2018 года и завершился вничью. По ходу боя Фьюри доминировал в ринге, но при этом дважды поднимался после нокдауна.

Второй бой соперники провели 22 февраля 2020 года, он завершился победой Фьюри. Тайсон дважды отправлял Уайлдера в нокдаун, а после седьмого раунда бой был остановлен - команда американца выбросила полотенце.

Фьюри нанес Уайлдеру первое поражение в 44 боях и отобрал пояс WBC. У британца в активе 30 побед в 31 поединке.

Планировалось, что Фьюри проведет третий бой против Уайлдера в декабре 2020, но этого не случилось.

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Автор: Артем Будрин