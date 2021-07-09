Скорее всего боксеры проведут третий бой осенью.

Чемпион мира по версии WBC Тайсон Фьюри инфицировался коронавирусом. Его третий бой с Деонтеем Уайлдером теперь под угрозой срыва.

Об этом сообщает Sky Sports.

По информации источника, в четверг, 8 июля, в лагере Тайсона Фьюри произошла вспышка коронавируса. Официальное решение о переносе боя еще не принято, но такая вероятность очень высока.

Фьюри и Уайлдер должны были выйти в ринг 24 июля в Лас-Вегасе, но сейчас непонятно как будут развиваться события. Арбитражный суд постановил, что Фьюри должен защитить свой чемпионский пояс WBC в бою с Уайлдером, а значит объединительный супербой между одиозным британцем и Энтони Джошуа будет организован позже.

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Фьюри - Уайлдер: история противостояния

Первый бой между британцем и американцем состоялся в декабре 2018 года и завершился вничью. По ходу боя Фьюри доминировал в ринге, но при этом дважды поднимался после нокдауна.

Второй бой соперники провели 22 февраля 2020 года, он завершился победой Фьюри. Тайсон дважды отправлял Уайлдера в нокдаун, а после седьмого раунда бой был остановлен - команда американца выбросила полотенце.

Фьюри нанес Уайлдеру первое поражение в 44 боях и отобрал пояс WBC. У британца в активе 30 побед в 31 поединке.

Планировалось, что Фьюри проведет третий бой против Уайлдера в декабре 2020, но этого не случилось.

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Автор: Артем Будрин