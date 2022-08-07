Карл Фрэмптон верит, что Усик сохранит свои пояса в реванше с Джошуа.

Бывший чемпион мира по версиям IBF и WBA Карл Фрэмптон поделился своим прогнозом на реванш между обладателем поясов WBO, WBA, IBF и IBO Александром Усиком и британским боксером Энтони Джошуа.

Фрэмптон заявил, что не уверен в том, что его Джошуа сумеет взять реванш у украинского боксера и вернуть себе чемпионские титулы.

"Безусловно, Усик очень умный боец. В этот раз он будет ждать от Джошуа другого подхода, поскольку Энтони необходимо его применить. Если вы приставите мне к голове пистолет, то я скажу, что в этом поединке победит Усик. Но я не думаю, что это будет так легко, как считают многие.

Джошуа устал и был потрясен в концовке первого боя. Как по мне, исходя из того, что он должен делать в реванше, если Энтони не остановит Усика, то, вероятно, позже сам проиграет досрочно. Надеюсь, что я ошибаюсь", – приводит слова Фрэмптона Sky Sports.

Бой-реванш между Александром Усиком и Энтони Джошуа состоится в городе Джидда 20 августа. На кону в этом поединке будут стоять титулы WBO, WBA, IBF и IBO, которые украинец отобрал у британца в прошлом году.

Поединок можно будет посмотреть бесплатно на Киевстар ТВ. Также бой можно увидеть в записи на платформе.

Напомним, минувшей осенью украинец победил Джошуа единогласным решением судей. Этот бой был признан главным событием бокса в 2021 году по версии издания The Ring.

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