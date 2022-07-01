Украинский боксер пообещал вернуться на родину после боя с Энтони Джошуа.

Чемпион мира по версиям WBO, WBA, IBF и IBO в супертяжелом весе Александр Усик пообещал, что вернется в Украину сразу после боя-реванша с британцем Энтони Джошуа.

В то же время украинский боксер признался, что воевать на фронт он не пойдет.

"В данный момент моя семья не в Украине, но много моих близких друзей все еще остаются в стране. Я общаюсь с ними каждый день. Я интересуюсь их делами, ведь для меня очень важно, как они себя чувствуют, находятся ли в безопасном месте.

Мне хочется жить в Украине и сразу после боя с Джошуа вернусь домой.

Никто не позволит мне отправиться на фронт, но много моих близких друзей воюют на передовой. Я поддерживаю их и благодаря поединку с Джошуа хочу привнести немного радости в их дело", - приводит слова Усика The Guardian.

Бой-реванш между непобедимым украинцем Александром Усиком и британцем Энтони Джошуа состоится в городе Джидда 20 августа. На кону в этом поединке будут стоять все титулы, которые украинец отобрал у британца в прошлом году. Накануне бойцы провели первую дуэль взглядов перед реваншем, "победителем" которой стал Усик.

Минувшей осенью украинец победил Джошуа единогласным решением судей и завоевал чемпионские пояса WBA, WBO, IBF и IBO в хэвивейте. Этот бой был признан главным событием бокса в 2021 году по версии издания The Ring.

Напомним, для того чтобы принять вызов британца, украинцу пришлось покинуть ряды территориальной обороны Киевской области, куда он записался сразу после полномасштабного вторжения РФ в Украину.

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