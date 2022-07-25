Британский супертяжеловес Энтони Джошуа высказался о своем поражении в первом поединке против украинского боксера Александра Усика.
32-летний спортсмен отметил, что боксировать против Усика непросто, потому что украинец левша. Также Джошуа заявил, что выиграл в первом бою с Александром примерно пять раундов.
"Он начал очень быстро. Боксировать против левши – это что-то другое. В своей карьере я провел большинство боев с боксерами с традиционной стойкой.
Мы должны уделять огромное внимание защите, но это может тебя привести в ту точку, когда ты не будешь контролировать бой. Я старался контролировать дистанцию. Я знал, что будет некомфортно. В какой-то момент у меня заплыл глаз. Но это нормально, мы созданы для этого.
Он выиграл первые два раунда, я - третий. Думаю, из 12 раундов он взял, скажем, семь, а я пять. Цель была выиграть и выиграть убедительно", – сказал Джошуа в интервью YouTube-каналу "JD Official".
Напомним, бой-реванш между Александром Усиком и Энтони Джошуа состоится в городе Джидда 20 августа. На кону в этом поединке будут стоять титулы WBO, WBA, IBF и IBO, которые украинец отобрал у британца в прошлом году.
Минувшей осенью украинец победил Джошуа единогласным решением судей. Этот бой был признан главным событием бокса в 2021 году по версии издания The Ring.
Усик - Джошуа: что нужно знать
- Известно, как будут распределены гонорары боксеров за реванш.
- Джошуа сделал изменения в тренерском штабе - теперь он работает с Робертом Гарсией, который дерзко сказал, что Энтони станет его 15-м чемпионом мира.
- Усик намекнул, что собирается изменить свою тактику перед боем.
- Для того чтобы принять вызов Джошуа, Усику пришлось покинуть ряды территориальной обороны Киевской области, куда он записался сразу после полномасштабного вторжения РФ в Украину.
- Тайсон Фьюри считает, что Усик нокаутирует соперника. "Цыганский король" даже допускает возможность боксировать против украинца за звание абсолютного чемпиона мира.