Британский боксер выразил уверенность в том, что он выиграл примерно пять раундов в первом поединке с Усиком.

Британский супертяжеловес Энтони Джошуа высказался о своем поражении в первом поединке против украинского боксера Александра Усика.

32-летний спортсмен отметил, что боксировать против Усика непросто, потому что украинец левша. Также Джошуа заявил, что выиграл в первом бою с Александром примерно пять раундов.

"Он начал очень быстро. Боксировать против левши – это что-то другое. В своей карьере я провел большинство боев с боксерами с традиционной стойкой.

Мы должны уделять огромное внимание защите, но это может тебя привести в ту точку, когда ты не будешь контролировать бой. Я старался контролировать дистанцию. Я знал, что будет некомфортно. В какой-то момент у меня заплыл глаз. Но это нормально, мы созданы для этого.

Он выиграл первые два раунда, я - третий. Думаю, из 12 раундов он взял, скажем, семь, а я пять. Цель была выиграть и выиграть убедительно", – сказал Джошуа в интервью YouTube-каналу "JD Official".

Напомним, бой-реванш между Александром Усиком и Энтони Джошуа состоится в городе Джидда 20 августа. На кону в этом поединке будут стоять титулы WBO, WBA, IBF и IBO, которые украинец отобрал у британца в прошлом году.

Минувшей осенью украинец победил Джошуа единогласным решением судей. Этот бой был признан главным событием бокса в 2021 году по версии издания The Ring.

Усик - Джошуа: что нужно знать

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