Бой Фьюри против Нганну состоится в октябре 2023 года.

Президент WBC Маурисио Сулейман поделился своим мнением о выставочном бое британского боксера Тайсона Фьюри против экс-чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну.

Функционер отметил, что бой "Цыганского короля" против камеруно-французского бойца был официально санкционирован, поскольку не было обязательного претендента на пояс WBC, которым владеет Фьюри.

"WBC полностью поддерживает Тайсона Фьюри и его решение принять участие в нетитульном поединке и специальном соревновании WBC.

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Он несколько раз пытался провести бой с объединенным чемпионом, с Джошуа и Энди Руисом и всеми надежными соперниками, и не имея обязательного претендента, он может участвовать в таком типе соревнований согласно правилам WBC", - приводит слова Сулеймана BoxingScene.

Выставочный бой Фьюри - Нганну состоится 28 октября в Саудовской Аравии. Этот поединок пройдет по классическим правилам бокса.

Добавим, что Тайсон Фьюри последний раз выходил на ринг в декабре 2022 года. "Цыганский король" нокаутировал Дерека Чисору и защитил титул WBC в супертяжелом весе.

Ожидалось, что в апреле этого года Фьюри и Усик сразятся за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Стороны вели переговоры по объединительному бою, однако из-за разногласий по контракту бой организовать не удалось.

Напомним, в послужном списке Тайсона Фьюри 33 победы и одна ничья в 34 боях на профи-ринге.

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