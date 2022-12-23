Рикки Хаттон верит в победу Усика в бою с Фьюри.

Знаменитый британский боксер Рикки Хаттон поделился своим прогнозом на потенциальный бой за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе между обладателем поясов WBA Super, IBF, WBO и IBO Александром Усиком и чемпионом по версии WBC Тайсоном Фьюри.

По мнению Хаттона, "Цыганский король" превосходит Усика во всех аспектах, однако украинец все же имеет шансы победить Тайсона.

"Я не могу представить, как Тайсон кому-нибудь проигрывает. Но Усик - золотой призер Олимпиады, абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе, объединенный чемпион в супертяжелом весе.

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Если у кого-то и есть шанс победить Тайсона, так это Усик. Но я думаю, что Фьюри превосходит его во всех аспектах: он выше, крупнее, тяжелее, сильнее. Фьюри может драться и с левшами, и с правшами, как вблизи, так и на дистанции. Я считаю, что будет сложно поставить против Тайсона", - сказал Хаттон в интервью YouTube-каналу BeanymanNews.

Напомним, бой за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри планируют провести в феврале-марте 2023 года. Контракт на бой все еще не подписан.

Усик - Фьюри: профайлы боксеров

На счету 34-летнего Тайсона Фьюри 33 победы (24 - нокаутом) и одна ничья.

В активе Александра Усика 20 побед (13 - нокаутом) в 20 поединках. Четыре из них он провел в супертяжелом весе.

До перехода в супертяжелый дивизион, Усик стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), завоевав там все четыре самых престижных пояса.

В ночь на 21 августа 2022 года Усик победил в реванше Джошуа и защитил свои пояса WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе, а также завоевал вакантный пояс журнала The Ring.

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