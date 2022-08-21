Этой ночью победил не только Усик, победила Украина, говорит спортсменка.

Бывшая легкоатлетка Ольга Саладуха прокомментировала победу чемпиона WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика над Энтони Джошуа.

На своей странице в Facebook она назвала украинского боксера настоящим бойцов, не сдающимся и достигающим цели.

"Этой ночью победил не только Усик, победила Украина, продемонстрировав несокрушимый боевой дух. Александр посвятил свою победу родной стране, ВСУ и всем, кто сейчас защищает нашу свободу. Благодарю его за это", - написала Саладуха.

"Победили на боксерской арене, победим на фронтах освободительной войны", - добавила спортсменка.

Напомним, в ночь с 20 на 21 августа состоялся бой-реванш между обладателем поясов WBO, WBA, IBF и IBO в супертяжелом весе Александром Усиком и британцем Энтони Джошуа. Украинский боксер одержал победу раздельным решением судей (113-115, 115-113, 116-112) и защитил свои титулы.

Позже Усик заявил, что эту победу он посвящает Украине и воинам, которые сейчас защищают нашу страну от оккупантов.

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