Тайсон Фьюри свой следующий бой проведет против Фрэнсиса Нганну.

Отец обладателя титула WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри высказался о потенциальном поединке своего сына против британца Энтони Джошуа.

Джон Фьюри заявил, что "Цыганский король" сразится с Джошуа только в том случае, если Эй Джей победит Деонтея Уайлдера.

"Единственный способ, при котором это может произойти - это если Джошуа победит Деонтея Уайлдера. Все пропускают Уайлдера, и никто не хочет встречаться с ним. Я не могу терпеть Деонтея как человека, но каждый боксер на планете его боится. Конечно, кроме "Цыганского короля", дважды победившего его.

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Если Эй Джей хочет встретиться с Тайсоном, пусть он победит Уайлдера. Они не могут отнять силу Деонтея. Всем им придется столкнуться с Уайлдером, чтобы добраться до "Цыганского короля". Если они думают, что собираются унизиться, а потом получат несколько миллионов, когда они этого не заслуживают.

В конце концов Джошуа легко получил пояса. Пусть он заработает свои награды, чтобы добраться до Фьюри", - приводит слова Джона Фьюри Daily Mail.

Добавим, что Тайсон Фьюри проведет следующий поединок против экс-чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну. Бой пройдет 28 октября в Саудовской Аравии.

После боя с Нганну "Цыганский король" сразится с украинцем Александром Усиком за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Накануне Фьюри и Усик подписали контракт на поединок.

Ожидается, что Энтони Джошуа свой следующий поединок проведет против Деонтея Уайлдера. Бой запланирован на 2024 год, точной даты еще нет.

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