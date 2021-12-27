Всемирная боксерская ассоциация (WBA) объявила имена кандидатов на звание "Лучший тренер 2021 года". Одним из претендентов на награду является отец и наставник Василия Ломаченко - Анатолий Ломаченко.
Об этом сообщает официальный сайт WBA.
В борьбе за эту награду конкурентами Ломаченко-старшего будут: Эдди Рейносо (тренер абсолютного чемпиона в суперсреднем весе Сауля Альвареса) и Бен Дэвисон (коуч абсолютного чемпиона в первом полусреднем весе Джоша Тейлора).
"Этот год был важным для Анатолия Ломаченко, поскольку они с Василием смогли вернуться на вершину бокса, справившись с травмами и болезненными поражениями. Теперь "Лома" вернул место на вершине рейтинга легкого веса и надеется встретиться с чемпионами в ближайшем будущем", - сказано в заявлении WBA.
WBA назовет имя победителя и вручит награду в начале 2022 года.
Напомним, что в 2021 году Ломаченко-младший дважды выходил в ринг: летом Василий избил японца Масайоши Накатани, а в декабре отпраздновал уверенную победу над ганцем Ричардом Комми.
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Анатолий Ломаченко: чем он известен
- 57-летний специалист является заслуженным тренером Украины. Он сыграл важную роль в подготовке многих украинских боксеров к Олимпиадам. Его прозвище - "Папаченко".
- Ломаченко уже был лучшим тренером мира по версии WBO в 2019 году и по версии журнала The Ring в 2018 году.
- "Папаченко" в 2019 году был награжден специальным поясом от Всемирного боксерского совета (WBC) за вклад в развитие бокса.