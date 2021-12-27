Всемирная боксерская ассоциация внесла Анатолия Ломаченко в номинанты на престижную награду.

Всемирная боксерская ассоциация (WBA) объявила имена кандидатов на звание "Лучший тренер 2021 года". Одним из претендентов на награду является отец и наставник Василия Ломаченко - Анатолий Ломаченко.

Об этом сообщает официальный сайт WBA.

В борьбе за эту награду конкурентами Ломаченко-старшего будут: Эдди Рейносо (тренер абсолютного чемпиона в суперсреднем весе Сауля Альвареса) и Бен Дэвисон (коуч абсолютного чемпиона в первом полусреднем весе Джоша Тейлора).

"Этот год был важным для Анатолия Ломаченко, поскольку они с Василием смогли вернуться на вершину бокса, справившись с травмами и болезненными поражениями. Теперь "Лома" вернул место на вершине рейтинга легкого веса и надеется встретиться с чемпионами в ближайшем будущем", - сказано в заявлении WBA.

WBA назовет имя победителя и вручит награду в начале 2022 года.

Напомним, что в 2021 году Ломаченко-младший дважды выходил в ринг: летом Василий избил японца Масайоши Накатани, а в декабре отпраздновал уверенную победу над ганцем Ричардом Комми.

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