Бывший чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Александр Гвоздик прокомментировал скандал вокруг Василия Ломаченко, который после победы над Ричардом Комми взял в ринг флаг Белгород-Днестровского, а не Украины.
В интервью YouTube-каналу Usachev TV Гвоздик вступился за Ломаченко.
"Знаете, Жванецкий хорошо сказал: "Патриотизм - это четкое и осознанное понимание того, почему мы должны жить хуже других". Это его желание - с чем хочет, с тем и вышел. Мог бы вынести портрет своей жены. Какая разница, с чем он вышел? А Белгород - это что не Украина? Я в этом плане хейтеров не поддерживаю. А, может, захотел бы выйти с флагом "Мерседеса", потому что он ему очень нравится", - сказал Гвоздик.
"Это его личное дело. Это же не говорит, что он не поддерживает свою страну. Человек проделал работу и вынес флаг города. Ну, захотелось ему так. Он что кому-то что-то должен?", - добавил боксер.
Гвоздик выразил мнение, что можно было бы критиковать Ломаченко, если бы он вышел с российским флагом:
"В целом, я не знаю - кто суперпатриотичен, кого это тревожит, и кто на желто-голубых простынях спит - для тех, может быть, это важно. Я же этого не понимаю. Он же не вышел с флагом России, например - это был бы другой вопрос. Для Украины это болезненная тема сейчас. Или там со свастикой, или с флагом с черепом и костями. Вышел с флагом своего города, который является частью Украины - в чем проблема?".
Он также прокомментировал критику в адрес Ломаченко со стороны Владимира Кличко:
"У них, я так понимаю, отношения не очень складываются. Вася - не большой фанат искусства Владимира Кличко. Поэтому, возможно, Владимир таким образом сделал ответный шаг".
Читайте такжеВладелец клуба УПЛ назвал Ломаченко и Усика "московскими гопниками"
Василий Ломаченко: скандал из-за отсутствия украинского флага
- После победы над Ричардом Комми Ломаченко взял в ринг флаг своего родного города Белгород-Днестровского. Многие украинцы возмутились тем, что боксер не стал праздновать победу с флагом Украины.
- В частности, в адрес Ломаченко критически высказался Владимир Кличко, задав вопрос: "Представлял ли он свою страну?". Также поступок боксера возмутил теннисиста Сергея Стаховского.
- Мэр Белгород-Днестровского объяснил, почему Ломаченко был в ринге без флага Украины.
- Сам Ломаченко ответил хейтерам, опубликовав стих поэта, который поддерживал аннексию Крыма.