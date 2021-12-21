Александр Гвоздик считает, что Василий Ломаченко мог бы выйти в ринг даже с портретом своей жены.

Бывший чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Александр Гвоздик прокомментировал скандал вокруг Василия Ломаченко, который после победы над Ричардом Комми взял в ринг флаг Белгород-Днестровского, а не Украины.

В интервью YouTube-каналу Usachev TV Гвоздик вступился за Ломаченко.

"Знаете, Жванецкий хорошо сказал: "Патриотизм - это четкое и осознанное понимание того, почему мы должны жить хуже других". Это его желание - с чем хочет, с тем и вышел. Мог бы вынести портрет своей жены. Какая разница, с чем он вышел? А Белгород - это что не Украина? Я в этом плане хейтеров не поддерживаю. А, может, захотел бы выйти с флагом "Мерседеса", потому что он ему очень нравится", - сказал Гвоздик.

"Это его личное дело. Это же не говорит, что он не поддерживает свою страну. Человек проделал работу и вынес флаг города. Ну, захотелось ему так. Он что кому-то что-то должен?", - добавил боксер.

Гвоздик выразил мнение, что можно было бы критиковать Ломаченко, если бы он вышел с российским флагом:

"В целом, я не знаю - кто суперпатриотичен, кого это тревожит, и кто на желто-голубых простынях спит - для тех, может быть, это важно. Я же этого не понимаю. Он же не вышел с флагом России, например - это был бы другой вопрос. Для Украины это болезненная тема сейчас. Или там со свастикой, или с флагом с черепом и костями. Вышел с флагом своего города, который является частью Украины - в чем проблема?".

Он также прокомментировал критику в адрес Ломаченко со стороны Владимира Кличко:

"У них, я так понимаю, отношения не очень складываются. Вася - не большой фанат искусства Владимира Кличко. Поэтому, возможно, Владимир таким образом сделал ответный шаг".

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