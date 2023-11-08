Александр Красюк рассказал, как Усик реагировал на ситуацию в ринге во время боя Фьюри - Нганну.

Промоутер Александр Красюк, который представляет интересы обладателя титулов WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика, рассказал подробности того, как украинский боксер переживал во время поединка чемпиона WBC Тайсона Фьюри против экс-чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну.

Функционер сообщил, что Усик сильно переживал за "Цыганского короля", поскольку если бы британец проиграл, то их бой мог бы быть сорван.

"Он потел на протяжении всего боя, поскольку был шанс, что Тайсон проиграет. Представьте себе: Тайсон бы остался чемпионом, но если бы он проиграл, то кто бы захотел смотреть этот бой?", - заявил Александр Красюк в комментарии YouTube-каналу Daily Mail Sport Boxing.

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Напомним, бой Нганну против Фьюри состоялся 28 октября и завершился победой "Цыганского короля" раздельным решением судей. Стоит отметить, что бой мог завершиться досрочной победой камерунца: в 3-м раунде он отправил британца в нокдаун, но развить полученное преимущество все же не смог.

Свой следующий поединок Тайсон Фьюри проведет против Александра Усика. Бой состоится, вероятно, в феврале 2024 года.

Добавим, что победитель поединка Усик - Фьюри станет первым в 21-м веке абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

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