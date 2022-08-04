Майк Тайсон расхвалил Александра Усика.

Бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Майк Тайсон высказался о предстоящем бое-реванше между обладателем поясов WBO, WBA, IBF и IBO Александром Усиком и британцем Энтони Джошуа.

Легендарный экс-боксер отметил, что Усик очень подвижный в своих боях, и все что остается его соперникам, это измучить его. Однако это сделать не так просто, и британцу перебоксировать украинца в реванше не удастся.

"Джошуа придется измучить Усика, потому что этот парень очень подвижен. Ему придется измучить его, он не перебоксирует этого парня, нет.

Надо просто бить. По Усику очень непросто попасть. Он не просто выходец из любительского бокса, он элитный выходец из любительского бокса, а эти элитные боксерские штучки ломают таких парней, как Джошуа, потому что они слишком много двигаются, доводят до обморока и так далее.

Джебы Джошуа должны постоянно добиваться цели, тогда он сможет во что-то это превратить. Джошуа нужно немного увеличить темп, совсем немного, несильно. У этого чувака невероятный потенциал - у Джошуа огромные яйца", - приводит слова Тайсона boxing-social.com.

Напомним, бой-реванш между Александром Усиком и Энтони Джошуа состоится в городе Джидда 20 августа. На кону в этом поединке будут стоять титулы WBO, WBA, IBF и IBO, которые украинец отобрал у британца в прошлом году.

Минувшей осенью украинец победил Джошуа единогласным решением судей. Этот бой был признан главным событием бокса в 2021 году по версии издания The Ring.

Усик - Джошуа: что нужно знать

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