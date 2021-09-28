Дочь Александра Усика Елизавета присутствовала на поединке с Энтони Джошуа.

Новый чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик ответил на вопрос о том, смотрят ли его дети поединки с его участием.

Об этом Усик рассказал во время своей пресс-конференции.

Украинский боксер вместе с супругой Екатериной воспитывают 11-летнюю Елизавету, 8-летнего Кирилла и 6-летнего Михаила.

"Дочь очень сильно переживает. Я разговаривал с ней в день боя с Джошуа, видел, что она сильно переживает. Она смотрела первый и второй, кажется, раунды. Потом она куда-то ушла, ходила-ходила и пришла вроде к восьмому. Она ходила с моей мамой. Мама вообще не смотрит. Она в записи потом смотрит с утра, когда уже знает результат", - сказал Усик.

"Сыновья мои уже спали. Кирилл утром проснулся, включил и посмотрел сам. Миша, не знаю, смотрел или не смотрел. Думаю, что посмотрел", - добавил боксер.

Боксер ответил на вопрос о том, как относится к этому:

"Как к этому отношусь? А как к этому отнесешься, если есть интернет, общение в школе? Они об этом разговаривают, они это видят. Я нормально к этому отношусь. Мы общаемся по этому поводу. Знаю, что они очень переживают. Не хотелось бы, конечно, чтобы переживали, но это часть моей жизни, моя работа".

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Усик также рассказал, как общался с Кириллом о бое с Джошуа:

"Перед подписанием контракта с Джошуа, я лежал у Кирилла в комнате, мы разговаривали. Он спрашивает: "А ты с Энтони Джошуа будешь боксировать?". Я говорю: "Откуда ты знаешь?", он ответил: "Та у нас в школе разговаривают об этом, в интернете пишут". Я ответил, что, наверное, да. Он такой: "Ммм... Я думаю, ты выиграешь". Я его спросил, что мне нужно сделать для этого, он сказал, что мне нужно сильно потрудиться".

Александр Усик: бой с Джошуа

Усик победил Джошуа единогласным решением судей и завоевал пояса WBO, WBA, IBF и IBO в супертяжелом весе.

Усик стал чемпионом мира во второй весовой категории - ранее украинец был абсолютным чемпионом в первом тяжелом весе. Он также вернул в Украину пояса, которыми ранее владел Владимир Кличко.

Уже известно, что боксеры проведут реванш.

27 сентября Усик вернулся после боя в Украину - в аэропорту его встречали болельщики.

Автор: Антон Дударь