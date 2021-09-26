Украинский боксер высказался о поддержке людей.

Новый чемпион мира по версиям IBF, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе Александр Усик заявил, что многие не хотели, чтобы он победил Энтони Джошуа.

Об этом он сказал, отвечая на вопрос репортера iFL TV о том, что многие сомневались в его победе.

"Мне вообще без разницы, что люди думают. Знаю, что многие не хотели этой победы. Но мне вообще без разницы. У Бога другие планы", - сказал Усик.

В комментарии Behind The Gloves Усик подчеркнул, что не обращает внимание на критиков:

"Я не обращаю внимания на то, что говорят люди. Я повторюсь, что мне всю жизнь много чего говорят, что у меня ничего не получится, что мне не стоит этого делать. Я просто не слушаю, я глухой для таких людей".

Также Усик записал видеообращение к болельщикам - он поблагодарил и тех, кто его поддерживал, и тех, кто не поддерживал:

"Дорогие друзья, я очень вас всех сильно люблю. За вашу поддержку, за ваши яркие слова, за неподдержку. Пояса едут домой. Всем добра".

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Усик - Джошуа: что говорили после боя

Усик после боя заявил, что поединок прошел так, как он и предполагал, а также посвятил победу семье и Богу.

Джошуа заявил: "Поздравляю победителя, отличная работа. Что пошло не так? Мы просто потерпели поражение, но все вернем. Начиная с девятого раунда я не мог видеть - глаз был закрыт. На самом деле, это был хороший опыт. При всем уважении я не был удивлен тем, каким был Усик в бою. Он был легче, темп у него был хороший, но он все равно пропускает и пропускает много. В реванше нужно будет понять, как попадать чаще и бить жестче".

Промоутер британца отметил, что в этот вечер Усик был лучше.

Звезды бокса поделились своим мнением о поединке Усика и Джошуа.

Автор: Антон Дударь