Александр Усик / фото REUTERS

Новый чемпион мира по версиям IBF, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе Александр Усик заявил, что многие не хотели, чтобы он победил Энтони Джошуа.

Об этом он сказал, отвечая на вопрос репортера iFL TV о том, что многие сомневались в его победе.

"Мне вообще без разницы, что люди думают. Знаю, что многие не хотели этой победы. Но мне вообще без разницы. У Бога другие планы", - сказал Усик.

В комментарии Behind The Gloves Усик подчеркнул, что не обращает внимание на критиков:

"Я не обращаю внимания на то, что говорят люди. Я повторюсь, что мне всю жизнь много чего говорят, что у меня ничего не получится, что мне не стоит этого делать. Я просто не слушаю, я глухой для таких людей".

Также Усик записал видеообращение к болельщикам - он поблагодарил и тех, кто его поддерживал, и тех, кто не поддерживал:

"Дорогие друзья, я очень вас всех сильно люблю. За вашу поддержку, за ваши яркие слова, за неподдержку. Пояса едут домой. Всем добра".

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Автор: Антон Дударь