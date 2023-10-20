29 сентября Александр Усик подписал контракт на бой с Фьюри.

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBO и IBF Александр Усик обратился к обладателю титула WBC Тайсону Фьюри.

Украинский боксер отметил, что ему нечего сказать "Цыганскому королю", однако он очень положительно к нему относится. Александр в шутливой форме признался в любви британцу.

"Я его просто невероятно ж люблю, этого пузатого красавчика", - сказал Александр Усик в комментарии YouTube-каналу "USYK17".

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Напомним, 29 сентября Александр Усик и Тайсон Фьюри подписали контракт на бой за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Ожидается, что объединительный мегафайт пройдет 23 декабря. Точная дата боя станет известна только после поединка Фьюри против Нганну, который состоится 28 октября.

Стоит отметить, что победитель боя Усик - Фьюри станет первым в 21-м веке абсолютным чемпионом мира в королевском дивизионе.

Добавим, что оба боксера не проиграли ни одного боя в своей профессиональной карьере. В активе Усика 21 победа (14 нокаутом) в 21 бою, у Фьюри 33 победы и одна ничья в 34 боях.

В своем последнем бою Александра Усик нокаутировал в девятом раунде британца Даниэля Дюбуа и защитил титулы WBA, WBO, IBO и IBF.

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