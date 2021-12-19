Василия Ломаченко защитил его бывший партнер по олимпийской команде, после чего ситуацию прокомментировал Иван Редкач.

Скандальный украинский боксер Иван Редкач вмешался в скандал вокруг Василия Ломаченко, который взял в ринг флаг своего родного города Аккермана (Белгород-Днестровского), а не флаг Украины. Он разразился гневным постом в адрес бывшего партнера Ломаченко по олимпийской команде Тараса Шелестюка.

В своем Instagram Редкач показал скриншот новостной статьи, в которой Шелестюк пытался оправдать поступок Ломаченко.

Так, Шелестюк утверждал, что в поступке боксера, который вышел на ринг без флага Украины, а с флагом города, нет ничего удивительного. Он напомнил, что Ломаченко уже трижды выходил на поединки без украинского флага, но все равно выступал за нашу страну.

Эти слова возмутили Редкача, который известен своими провокационными выходками и заявлениями.

"Я что-то пропустил… Аккерман отдельное государство? В нашей стране на пол шишечки нельзя.Че он ... несёт", - написал Редкач и посоветовал Шелестюку нанять пиар-менеджера.

В комментариях пользователи разделились. Одни пишут, что Ломаченко и те, кто его пытается оправдать, на самом деле не правы. А другие же пишут, что боксера попросту "замучили" и он поэтому решил не выходить на ринг с флагом Украины.

Василий Ломаченко: скандал из-за отсутствия украинского флага

После победы над Ричардом Комми Ломаченко взял в ринг флаг своего родного города Белгород-Днестровского. Многие украинцы возмутились тем, что боксер не стал праздновать победу с флагом Украины.

В частности, в адрес Ломаченко критически высказался Владимир Кличко.

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17 декабря стало известно, что Ломаченко отстранили от бокса на неопределенный срок.

Автор: Виолетта Орлова