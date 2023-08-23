Александр Усик пока не планирует уходить из бокса.

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBO, WBA, IBO и IBF Александр Усик поделился мыслями о своем будущем накануне поединка против британца Даниэля Дюбуа.

Украинский боксер пока не планирует завершать профессиональную карьеру, однако сообщил, что надолго в боксе задерживаться он не планирует.

"Нет, это не финальная точка. Мне 36, но это только начало. Я начал заниматься боксом в 15 лет. Сейчас - это только начало.

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Я понимаю, что мне осталось провести в боксе не так много лет, и я не хочу оставаться в ринге долго. Хочу отвозить своих детей в школу и все такое", - приводит слова Александра Усика ВВС.

Напомним, 26 августа Александр Усик будет защищать свои титулы в бою против Даниэля Дюбуа. Поединок украинского и британского боксеров пройдет в польском Вроцлаве.

Стоит отметить, что Усик имеет солидный послужной список в боксе. Украинец становился абсолютным чемпионом в крузервейте, а сейчас владеет поясами WBO, WBA, IBO и IBF в супертяжелом весе. Чтобы стать абсолютным чемпионом в королевском дивизионе украинцу не хватает только титула WBC, которым владеет Тайсон Фьюри.

На профи-ринге Александр Усик выиграл 20 из 20 поединков.

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