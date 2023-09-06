Дерек Чисора считает, что Дюбуа сможет улучшить результаты, если в углу будет находиться его отец.

Британский боксер супертяжеловес Дерек Чисора поделился своим мнением о будущем его соотечественника Даниэля Дюбуа после поражения от украинца Александра Усика.

Опытный боксер считает, что в углу Дюбуа должен находится его отец. Это поможет 25-летнему британцу показывать больше на ринге.

"Мы другие. Я другой. Я просто хочу драться. Я буду с вами откровенным: Даниэль в своей жизни слушает только одного человека, и это его папа. Каждый раз, когда он находится в углу, Даниэль ищет своего отца. Так что Дюбуа должен уяснить, что его папе необходимо получить тренерскую лицензию, чтобы он мог находиться в его углу. Я наверняка знаю, что если отец будет в его углу, то Даниэль будет давать в боях нам больше, чем сейчас.

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Я пытаюсь сказать, что Даниэль привык к тому, что отец находится в его углу. Каждый раз, когда Дон Чарльз говорил, Даниэль искал своего папу. Вы поняли?", - сказал Чисора в комментарии YouTube-каналу iFL TV.

Напомним, Даниэль Дюбуа проиграл Александру Усику техническим нокаутом в девятом раунде. Таким образом, украинский боксер успешно защитил титулы WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе.

Отметим, что Усик во второй раз успешно защитил свои пояса. Первый раз он это сделал, победив в реванше Энтони Джошуа. В активе Александра 21 победа в 21 бою на профи-ринге.

Дюбуа потерпел второе поражение в своей карьере. В послужном списке 25-летнего британца 19 побед в 21 бою.

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