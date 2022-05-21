Это не Александр Усик.

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа считает Владимира Кличко самым сложным соперником, с которым ему пришлось сражаться.

"Самым сложным соперником, с которым я когда-либо сталкивался, был, безусловно, Владимир Кличко. Молодой лев против старого льва. Когда я сражался с ним, я думал, что рановато вышел против аксакала, но это был его последний бой.

Поэтому, если бы я не дрался с ним, было бы слишком поздно. Иногда из-за отсутствия опыта мы что-то усложняем. У него нокаутов было больше, чем у меня вместе взятых боев и нокаутов в послужном списке. Он был опытным и очень сильным. Это действительно был тяжелый бой.

Владимир дотянул меня до 11 раунда – туда, где я никогда раньше не был. Но он был моим самым сильным противником", – сказал Джошуа для Ютуб-канала Oxford Union.

Напомним, что британец и Кличко-младший встречались в ринге 29 апреля 2017 года. Бой прошел в Лондоне на "Уэмбли". Соперники обменялись нокдаунами в середине поединка, а в 11-м раунде Энтони нокаутировал легендарного украинца. После этого поражения Владимир объявил о завершении карьеры.

Сейчас Джошуа готовится к реваншу с Александром Усиком, который пройдет летом 2022 года.

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