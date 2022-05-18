Владимир Кличко выступает за полную изоляцию российских спортсменов.

Легенда мирового бокса Владимир Кличко продолжает твердо стоять на своей позиции в отношении российских спортсменов. Бывший чемпион мира настаивает на полной изоляции всех спортсменов страны-агрессора.

Об общении Владимира Кличко с представителями боксерских организаций в интервью YouTube-каналу "Бомбардир" рассказал его старший брат - Виталий.

"Увидел переписку Владимира Кличко с одним из боксерских функционеров.

Он заявил, что если хоть один боксер выйдет на бой с российским флагом и под российский гимн, он публично будет погружать этот титул в ведро с кровью.

Владимир угрожает, потому что он поддерживает четкую позицию. Спорт обладает большой силой. Спортсмены должны объединяться. Только совместными усилиями мы сможем остановить эту войну. Сейчас мир белый и черный. Либо люди поддерживают мир и Украину, либо они поддерживают войну и агрессивную Россию", - сказал Виталий Кличко.

Добавим, что недавно российскому боксеру Дмитрию Биволу разрешили выйти на ринг с лучшим боксером мира Саулем Альваресом, но для этого ему пришлось отречься от страны-агрессора. На ринг спортсмен выходил под флагом Кыргызстана, а представили его как "боксера из Калифорнии".

Ранее УНИАН сообщал, что Владимир Кличко хотел вернуться в профессиональный бокс, чтобы побить великий рекорд легендарного американца Джорджа Формана, который становился чемпионом мира в возрасте 45 лет. Украинский боксер даже назвал имя боксера, против которого собирался выйти в ринг, однако планы Владимира были разрушены полномасштабным вторжением РФ в Украину.

Напомним, война в Украине началась рано утром 24 февраля, когда РФ приступила к масштабному вторжению. Украинское сопротивление российской агрессии продолжается уже почти три месяца.

Владимир Кличко: карьера боксера

Владимир Кличко провел 69 боев, одержав 64 победы при пяти поражениях.

Украинец владел чемпионскими поясами по версиям WBO, IBF, IBO и WBA.

Чемпион XXVI Олимпийских игр в весовой категории свыше 91 кг 1996 года.

Чемпион мира среди военнослужащих 1995 года

Владимир Кличко является рекордсменом по количеству побежденных соперников за титул чемпиона мира в тяжелом весе - 23, побив рекорд, принадлежавший Джо Луису и Мухаммеду Али.

В 2017 году Владимир завершил карьеру после того, как проиграл британцу Энтони Джошуа нокаутом.

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