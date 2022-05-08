Сауль Альварес после боя намекнул на реванш против Бивола.

В Лас-Вегасе (США) в ночь с 7 на 8 мая состоялся вечер бокса, в главном событии которого чемпион WBA Super в полутяжелом весе Дмитрий Бивол защищал свой титул против абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе Сауля "Канело" Альвареса.

По итогам 12-раундового боя все трое судей – Тим Читэм, Дэйв Моретт и Стиве Вайсфельд - поставили оценку 115-113 в пользу российского боксера.

По мнению судей, "Канело" уверенно вел в первых четырех раундах, затем уже Бивол взял четыре раунда подряд. В девятом раунде мексиканец вновь переломил ситуацию в свою пользу, но затем уступил сопернику в чемпионских раундах, что и определило победителя встречи.

Лучшие моменты боя:

Свое поражение "Канело" прокомментировал лаконично и намекнул на реванш.

"Я проиграл сегодня, а он выиграл. Никаких оправданий. Так бывает в боксе, ты выиграешь и проиграешь. Он отличный боец. Разумеется, я хочу реванш. Это не закончится таким образом", - сказал Альварес.

Бивол также заявил после боя, что согласен на реванш с Альваресом.

"Реванш? Нет проблем. Давайте обсудим его. Вообще я хотел этот бой без всяких каких-то особых условий. И теперь я хочу какие-то условия для себя. И, конечно, этот реванш будет. Я согласился на этот бой, потому что это прежде всего возможность для меня. Я готов к реваншу", - сказал Бивол.

Напомним, перед поединком против Бивола звездный мексиканец заявлял об амбициях провести бой против украинца Александра Усика.

Альварес - Бивол: после боя