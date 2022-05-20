Энтони Джошуа разрабатывает специальный план, чтобы победить украинца.

Британский супертяжеловес Энтони Джошуа рассказал, как он готовится к бою-реваншу с чемпионом мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO украинцем Александром Усиком.

Англичанин признался, что он впервые в своей карьере разрабатывает план для конкретного бойца.

"Я могу сказать, что впервые в моей карьере, мы разрабатываем конкретный план на бой для одного бойца. В основном я добивался успеха без элементарных навыков, но, как оказалось, этого было недостаточно. Поэтому теперь, мы будем во время подготовки строго придерживаться нашего плана.

Посмотрим, что из этого получится. Я планирую вернуться к истокам и убить этого парня", - приводит слова Джошуа boxingnews24.com.

Напомним, первый бой Джошуа против Усика был признан главным событием 2021 года по версии издания The Ring. Противостояние продлилось все 12 раундов, по итогам которых судьи единогласно отдали победу украинскому боксеру - 116-112, 117-114, 115-113. Победа в этом бою принесла Александру титулы WBA Super, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе.

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