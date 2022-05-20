Британский супертяжеловес Энтони Джошуа рассказал, как он готовится к бою-реваншу с чемпионом мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO украинцем Александром Усиком.
Англичанин признался, что он впервые в своей карьере разрабатывает план для конкретного бойца.
"Я могу сказать, что впервые в моей карьере, мы разрабатываем конкретный план на бой для одного бойца. В основном я добивался успеха без элементарных навыков, но, как оказалось, этого было недостаточно. Поэтому теперь, мы будем во время подготовки строго придерживаться нашего плана.
Посмотрим, что из этого получится. Я планирую вернуться к истокам и убить этого парня", - приводит слова Джошуа boxingnews24.com.
Напомним, первый бой Джошуа против Усика был признан главным событием 2021 года по версии издания The Ring. Противостояние продлилось все 12 раундов, по итогам которых судьи единогласно отдали победу украинскому боксеру - 116-112, 117-114, 115-113. Победа в этом бою принесла Александру титулы WBA Super, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе.
Усик - Джошуа: что известно о реванше
- Джошуа воспользовался правом на реванш и по словам промоутера британца повторный бой должен пройти не позднее, чем 2 июля 2022 года. Но из-за того, что трудно выбрать место для проведения боя, то он может пройти и в конце июля. Известный журналист назвал дату - 23 июля.
- Саудовская Аравия - очень вероятное место проведения реванша. Продолжаются переговоры по этому вопросу.
- В активе 35-летнего Усика 19 побед (13 - нокаутом) в 19 поединках. Три из них он провел в тяжелом весе. Перед этим Александр стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), завоевав там все четыре самых престижных пояса.
- На счету Энтони Джошуа 24 победы (22 - нокаутом) и два поражения. Впервые Эй Джей проиграл в июне 2019 года Энди Руису, но в декабре того же года победил мексиканца в реванше и вернул себе титулы.