Британский супертяж планирует провести еще как минимум пять боев.

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри отреагировал на слухи о его вероятном уходе из бокса после нашумевшего переноса боя с обладателем поясов WBA, WBO, IBO и IBF Александром Усиком.

"Цыганский король" заявил, что не намерен заканчивать свою карьеру. Более того, британец заявил, что планирует провести два поединка против Усика, затем сразиться с Энтони Джошуа и Фрэнсисом Нганну.

"Я слышу разговоры людей, которые говорят, что я должен уйти на пенсию, или что я скоро уйду на пенсию, или что-то еще.

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Я не собираюсь уходить на пенсию. У меня два боя с Усиком за титул абсолюта. Потом я буду драться с Эй Джеем, по крайней мере, один раз. Может быть, два раза, если будет реванш, если он захочет его после первого избиения, которое я ему устрою. А потом я снова буду драться с Нганну. И это только для начала.

Так что у вас есть пять больших боев, чтобы разжечь аппетит. Я никуда не уйду. Никуда. Мне 35 лет, я в самом расцвете сил", - заявил Фьюри в своем Инстаграме.

Напомним, бой Усика против Фьюри планировали провести 17 февраля, но "Цыганский король" неожиданно травмировался во время спарринга в тренировочном лагере и поединок перенесли. Новая дата боя - 18 мая 2024.

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