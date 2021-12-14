Городской голова Белгород-Днестровского Виталий Граждан прокомментировал поступок Василия Ломаченко, который после победы над Ричардом Комми надел на себя не флаг Украины, а знамя своего родного Аккермана (Белгород-Днестровский).
Граждан попытался оправдать боксера в эфире шоу "Твой вечер" на телеканале "1+1".
"Мы расклеили много бордов по городу с его лицом, медалями, поясами. И я думаю, что Василий нам таким образом отблагодарил за нашу поддержку", - сказал мэр Белгород-Днестровского.
"Мне звонили из США наши горожане и говорят, что там в Штатах прозвучало название нашего города", - добавил Граждан.
Напомним, что Владимир Кличко был возмущен тем, что Ломаченко праздновал победу без украинского флага. Звездный теннисист Сергей Стаховский также осудил действия Василия.
Ломаченко - Комми: итоги боя
- Ломаченко победил решением судей и стал обладателем пояса Интерконтинентального чемпиона по версии WBO.
- Счет на судейских записках после 12 раундов - 117:100, 118:109, 118:109.
- Ломаченко провел свой 18-й поединок на профи-ринге и одержал 16-ю победу.
- Для Ричарда Комми это был 34-й бой, он потерпел четвертое поражение.
- Победитель этого боя может провести поединок против абсолютного чемпиона мира в легком весе Джорджа Камбососа-младшего.
- После победы над Комми Ломаченко заявил, что готов выйти на бой против Камбососа-младшего в Австралии.