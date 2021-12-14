Виталий Граждан заступился за боксера.

Городской голова Белгород-Днестровского Виталий Граждан прокомментировал поступок Василия Ломаченко, который после победы над Ричардом Комми надел на себя не флаг Украины, а знамя своего родного Аккермана (Белгород-Днестровский).

Граждан попытался оправдать боксера в эфире шоу "Твой вечер" на телеканале "1+1".

"Мы расклеили много бордов по городу с его лицом, медалями, поясами. И я думаю, что Василий нам таким образом отблагодарил за нашу поддержку", - сказал мэр Белгород-Днестровского.

"Мне звонили из США наши горожане и говорят, что там в Штатах прозвучало название нашего города", - добавил Граждан.

Напомним, что Владимир Кличко был возмущен тем, что Ломаченко праздновал победу без украинского флага. Звездный теннисист Сергей Стаховский также осудил действия Василия.

Ломаченко - Комми: итоги боя

Ломаченко победил решением судей и стал обладателем пояса Интерконтинентального чемпиона по версии WBO.

Счет на судейских записках после 12 раундов - 117:100, 118:109, 118:109.

Ломаченко провел свой 18-й поединок на профи-ринге и одержал 16-ю победу.

Для Ричарда Комми это был 34-й бой, он потерпел четвертое поражение.

Победитель этого боя может провести поединок против абсолютного чемпиона мира в легком весе Джорджа Камбососа-младшего.

После победы над Комми Ломаченко заявил, что готов выйти на бой против Камбососа-младшего в Австралии.

Автор: Артем Будрин