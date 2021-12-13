Василий Ломаченко вместо флага Украины взял в ринг флаг родного города.

Известный украинский теннисист Сергей Стаховский отреагировал на решение боксера Василия Ломаченко отпраздновать победу над Ричардом Комми с флагом своего родного города, а не Украины.

Ломаченко взял в ринг флаг Белгород-Днестровского (Аккермана), чем возмутил многих украинцев.

Стаховский оставил комментарий на странице summer_sports_ukraine в Instagram, где сообщалось, что Ломаченко всегда вывешивает флаг Белгород-Днестровского в своей резиденции в США, когда прилетает для подготовки к боям.

"Вы объясняете, почему особенный флаг? Он особенный только потому, что он подтвердил, что Ломаченко не любит Украину. И обижается, что украинцы не разделяют его любовь к "запоребриковцам". А Украина была и будет, даже когда нас здесь не будет", - написал Стаховский.

Напомним, что после победы в своем предыдущем поединке Ломаченко также праздновал победу в ринге без флага Украины. До этого боксер после побед регулярно появлялся в ринге с украинским флагом. В последний раз это произошло в 2019 году, когда Ломаченко победил Люка Кэмпбелла.

Читайте также"Представлял ли он свою страну?": Владимир Кличко высказался об отсутствии украинского флага у Ломаченко после победы

Ломаченко - Комми: итоги боя

Ломаченко победил решением судей и стал обладателем пояса интерконтинентального чемпиона по версии WBO.

Счет на судейских записках после 12 раундов - 117:100, 118:109, 118:109.

Ломаченко провел свой 18-й поединок на профи-ринге и одержал 16-ю победу.

Для Ричарда Комми это был 34-й бой, он потерпел четвертое поражение.

Победитель этого боя может провести поединок против абсолютного чемпиона мира в легком весе Джорджа Камбососа-младшего.

После победы над Комми Ломаченко заявил, что готов выйти на бой против Камбососа-младшего в Австралии.

Автор: Антон Дударь