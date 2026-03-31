Пообещал бесплатную пиццу и обманул: с украинским боксером в Италии произошла неприятность

В мае у Продана запланирован полуфинал за титул чемпиона Италии, при этом боксер работает водителем на итальянской фабрике.

Итальянец обманул украинского боксера Максима Продана в пиццерии.

Как отмечает NV, в Украине Продан начал свой путь в любительском боксе, а в 2013 году переехал в Италию, где перешел на профессиональный ринг. С тех пор он одержал 24 победы, дважды проиграл, а один его бой завершился вничью.

За 13 лет украинец так и не нашел друзей среди итальянцев. В частности, Продан рассказал, как его подставил знакомый, который пообещал ему бесплатную пиццу.

"Однажды с итальянцем пошли на пиццу, и он говорит: там есть акция – если ты побьешь рекорд, съешь больше 20 кусков пиццы, то не будешь платить. Деньги не бери – это легко. Я пошел без денег, собирался есть. Но этот рекорд невозможно побить – это очень много. А он говорит, что у него деньги есть. В итоге я не смог это съесть, у меня денег нет – и он меня подставил. Вот такая история. Не знаю, смешная, мелочная, но понятная. Сам отморозился, а меня подставил", – рассказал боксер.

По его словам, сейчас многое изменилось, украинцы открывают свой бизнес, магазины, парикмахерские и предоставляют различные услуги. "Каждый держится своего. Марокканцы – с марокканцами, африканцы – с африканцами, мы, украинцы – своих держимся", – сказал Продан.

В то же время раньше, говорит он, "не было разделения только на украинцев". "Если ты говоришь по-русски, – значит, "свой", – это все вместе было, как будто одно сообщество. Это уже после войны изменилось. Сейчас даже по-русски лишний раз не говорят, потому что война – и это понятно", – отметил спортсмен.

Отмечается, что в апреле Продан будет драться против молдавана Иона Катарау, а в мае у него запланирован полуфинал за титул чемпиона Италии с Валерио Мантовани. В то же время боксер работает водителем на итальянской фабрике.

Как сообщалось, ранее украинский боксер Александр Усик в контексте предстоящего поединка против кикбоксера Рико Верхувена в мае отметил, что подготовка к каждому сопернику не меняется и остается очень серьезной.

В частности, он продолжает тренироваться "против себя", ведь бывают моменты, когда уже хочется отдохнуть, но нужно продолжать работать.

