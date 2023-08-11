Ломаченко не будет выходить на ринг в этом году, потому что хочет взять отдых из-за войны в Украине.

Василий Ломаченко не будет драться с известным американским боксером Шакуром Стивенсоном в этом году. Об этом сообщил глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум на канале Isaiah Tilson 360 Talking Points в Youtube.

Арум заявил, что Ломаченко не будет выходить на ринг в этом году, в частности из-за войны в Украине.

"Ломаченко отказывается проводить бой в этом году. Он хочет взять отпуск. Ситуация в Украине непростая, все приблизилось к месту, где он живет – рядом с Одессой, которую бомбардируют. Он действительно не может сосредоточиться на боях. Я не думаю, что это имеет какое-либо отношение к Шакуру", - сказал Арум.

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Бой Ломаченко-Стивенсон - что известно

Ранее планировалось, что Стивенсон проведет титульный бой против абсолютного чемпиона мира в легком весе Девина Хейни. Однако тот неожиданно решил подняться на дивизион выше и выйти на ринг против обладателя титула WBC Риджиса Прогрейса.

При таком развитии событий Шакур Стивенсон видит своим следующим соперником только украинца Ломаченко и уже неоднократно вызвал его на бой.

Напомним, в мае этого года Василий Ломаченко единогласным решением судей проиграл Девину Хейни.

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