Василий Ломаченко / фото REUTERS
В Лас-Вегасе прошла церемония взвешивания перед боем между украинцем Василием Ломаченко и японцем Масайоши Накатани. Стоит отметить, что оппоненты уже успели провести дуэль взглядов, где украинец рассмешил своего соперника.
УНИАН будет вести онлайн-трансляцию боя Ломаченко - Накатани.
Итоги взвешивания:
Василий Ломаченко (Украина) = 134.6 фунта = 61.05 кг
Масайоши Накатани (Япония) = 134.4 фунта = 60.96 кг
Оба боксера вписались в лимит легкого веса (135 фунтов).
Напомним, что украинский боксер рассказал о своей стратегии на бой с японцем. Также букмекеры сделали свой прогноз на бой.
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Ломаченко - Накатани: перед боем
- Бой Ломаченко - Накатани пройдет в США в ночь с 26 на 27 июня по Киеву.
- Василий Ломаченко свой предыдущий бой провел 17 октября. В бою за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе он проиграл Теофимо Лопесу единогласным решением судей и потерял все свои пояса. Всего на счету украинца 14 побед (10 нокаутом) при 2 поражениях.
- Накатани в предыдущий раз выходил на ринг 12 декабря прошлого года. Он техническим нокаутом выиграл у Феликса Вердехо и завоевал пояс интерконтинентального чемпиона WBO. Всего на счету 32-летнего японца 19 побед (13 нокаутом) и 1 поражение.
- Накатани, как и Ломаченко, проигрывал Теофимо Лопесу решением судей. Бой состоялся в 2019 году.
- В мае в сети появился промо-ролик к бою Ломаченко - Накатани.
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