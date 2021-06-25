Соперники уложились в допустимые нормы.

В Лас-Вегасе прошла церемония взвешивания перед боем между украинцем Василием Ломаченко и японцем Масайоши Накатани. Стоит отметить, что оппоненты уже успели провести дуэль взглядов, где украинец рассмешил своего соперника.

УНИАН будет вести онлайн-трансляцию боя Ломаченко - Накатани.

Итоги взвешивания:

Василий Ломаченко (Украина) = 134.6 фунта = 61.05 кг

Масайоши Накатани (Япония) = 134.4 фунта = 60.96 кг

Оба боксера вписались в лимит легкого веса (135 фунтов).

Напомним, что украинский боксер рассказал о своей стратегии на бой с японцем. Также букмекеры сделали свой прогноз на бой.

Ломаченко - Накатани: перед боем

Бой Ломаченко - Накатани пройдет в США в ночь с 26 на 27 июня по Киеву.

Василий Ломаченко свой предыдущий бой провел 17 октября. В бою за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе он проиграл Теофимо Лопесу единогласным решением судей и потерял все свои пояса. Всего на счету украинца 14 побед (10 нокаутом) при 2 поражениях.

Накатани в предыдущий раз выходил на ринг 12 декабря прошлого года. Он техническим нокаутом выиграл у Феликса Вердехо и завоевал пояс интерконтинентального чемпиона WBO. Всего на счету 32-летнего японца 19 побед (13 нокаутом) и 1 поражение.

Накатани, как и Ломаченко, проигрывал Теофимо Лопесу решением судей. Бой состоялся в 2019 году.

В мае в сети появился промо-ролик к бою Ломаченко - Накатани.

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Автор: Артем Будрин