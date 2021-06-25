Василий Ломаченко впервые встретился лицом к лицу с Масайоши Накатани.

В Лас-Вегасе прошла пресс-конференция и дуэль взглядов перед боем между украинцем Василием Ломаченко и японцем Майсаоши Накатани.

Боксеры впервые встретились лицом к лицу.

Дуэль взглядов прошла в дружеской атмосфере - Ломаченко даже удалось рассмешить Накатани. Украинец, который гораздо ниже соперника, положил руку на плечо японцу и попросил его немного присесть, чтобы быть одинакового роста. Это развеселило Накатани, который искренне рассмеялся.

Face-to-face for the first time, the height difference gets real. 😏#LomaNakatani | SATURDAY | ESPN+ - 10pm ET pic.twitter.com/BfDjOIubuD — Top Rank Boxing (@trboxing) June 24, 2021

На пресс-конференции Ломаченко оценил Накатани:

"Это крепкий парень, высокий, с хорошим размахом рук, а еще он хороший боксер. Именно поэтому я его выбрал в соперники".

"Не могу дождаться возвращения на ринг. Я хочу показать, кто я в боксе", - добавил украинец.

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В то же время японский боксер отметил, что настроен только на победу:

"Бой с Ломаченко - это бой, который я должен выиграть и хочу выиграть".

Ломаченко - Накатани: перед боем

Бой Ломаченко - Накатани пройдет в США в ночь с 26 на 27 июня по Киеву.

Василий Ломаченко свой предыдущий бой провел 17 октября. В бою за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе он проиграл Теофимо Лопесу единогласным решением судей и потерял все свои пояса. Всего на счету украинца 14 побед (10 нокаутом) при 2 поражениях.

Накатани в предыдущий раз выходил на ринг 12 декабря прошлого года. Он техническим нокаутом выиграл у Феликса Вердехо и завоевал пояс интерконтинентального чемпиона WBO. Всего на счету 32-летнего японца 19 побед (13 нокаутом) и 1 поражение.

Накатани, как и Ломаченко, проигрывал Теофимо Лопесу решением судей. Бой состоялся в 2019 году.

В мае в сети появился промо-ролик к бою Ломаченко - Накатани.

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Автор: Антон Дударь