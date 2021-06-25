Также украинский боксер подчеркнул, что хочет до конца года провести еще один бой.

Экс-чемпион мира Василий Ломаченко в Лас-Вегасе выйдет в ринг против японца Масайоши Накатани. Соперники уже успели провести дуэль взглядов.

33-летний украинец отметил, что надеется провести еще один поединок до конца года, а также рассказал о стратегии на бой с Накатани.

Это стало известно с You-Tube-канала ESNEWS.

"Я надеюсь провести еще один бой до конца года. Это зависит от нашей компании Top Rank. Ключ к победе в бою с Накатани - это IQ и скорость. Атаки по корпусу тоже сыграют свою роль. В плане скорости я буду начинать, как всегда", - заявил Василий.

"Сейчас я не могу говорить о будущем, я сначала должен выполнить свою работу. Сначала бой на этих выходных, выполнение работы, потом я смогу отвечать на вопросы о будущем. У меня другая стратегия на бой с Накатани. Я ее покажу в бою. Говоря о работе в зале, я все еще на пике, но все зависит от твоих ощущений, возраста, здоровья. Сейчас все хорошо, но никто не знает, что произойдет через неделю", - добавил Ломаченко.

Ломаченко - Накатани: перед боем

Бой Ломаченко - Накатани пройдет в США в ночь с 26 на 27 июня по Киеву.

Василий Ломаченко свой предыдущий бой провел 17 октября. В бою за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе он проиграл Теофимо Лопесу единогласным решением судей и потерял все свои пояса. Всего на счету украинца 14 побед (10 нокаутом) при 2 поражениях.

Накатани в предыдущий раз выходил на ринг 12 декабря прошлого года. Он техническим нокаутом выиграл у Феликса Вердехо и завоевал пояс интерконтинентального чемпиона WBO. Всего на счету 32-летнего японца 19 побед (13 нокаутом) и 1 поражение.

Накатани, как и Ломаченко, проигрывал Теофимо Лопесу решением судей. Бой состоялся в 2019 году.

В мае в сети появился промо-ролик к бою Ломаченко - Накатани.

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Автор: Артем Будрин