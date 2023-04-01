Леннокс Льюис шокирован тем, что бой между его Тайсоном Фьюри и Александром Усиком сорвался.

Легенда мирового бокса Леннокс Льюис прокомментировал срыв боя за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

Знаменитый экс-боксер ожидает, что Усик и Фьюри все же смогут договориться и проведут бой в декабре.

"Не понимаю это поколение, эту культуру. Как такое может быть, чтобы у бойца не было голода до того, чтобы творить историю? Деньги? На кону всегда будут огромные деньги.

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Их будет больше, чем боксеры смогут потратить за всю свою жизнь. Думаю, Усик и Фьюри будут пытаться организовать большое сражение в декабре. Но надо помнить, что если разыграть имеющиеся на руках карты неправильно, то можно вообще остаться у разбитого корыта", - написал Леннокс Льюис в Twitter.

Добавим, что Леннокс Льюис является последним абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе. В 1999 году в объединительном бою он победил Эвандера Холифилда.

Победитель мегафайта Усик - Фьюри должен был стать первым абсолютным чемпионом супертяжелого дивизиона в 21-м веке.

Напомним, поединок между украинским чемпионом по версиям WBO, WBA, IBO и IBF и "Цыганским королем", который владеет поясом WBC, должен был состояться 29 апреля. Но стороны так и не смогли согласовать все условия контракта на это бой.

Ожидается, что следующим соперником Александра Усика станет регулярный чемпион WBA Даниэль Дюбуа. Накануне промоутер британского боксера официально подтвердил, что переговоры по организации боя Усик - Дюбуа стартовали.

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