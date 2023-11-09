Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Леннокс Льюис рассказал о самом сложном сопернике в своей карьере.
По словам легендарного британца, самым сложным соперником в его карьере был американский боксер Эвандер Холифилд.
"У Холифилда было большое разнообразие в защите. Он мог скрестить руки, как Джордж Форман, но также отлично владел традиционными методами защиты, которым учат в любителях.
Эвандер представлял собой невероятный вызов, и пришлось приложить немало усилий, чтобы преодолеть его. Я не мог нанести просто один или два удара, чтобы получить результат. Это должны были быть комбинации из трех, четырех или пяти ударов.
Так что Холифилд был лучшим соперником в моей карьере, с которым я встречался", - приводит слова Льюиса The Ring.
Напомним, Леннокс Льюис и Эвандер Холифилд провели два боя в 1999 году. На кону стоял титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Льюис владел титулом WBC, а Холифилд - титулами IBF и WBA. Также на кону стоял вакантный титул IBO. Первый бой состоялся 13 марта и завершился вничью. В реванше, 13 ноября, победу единогласным решением судей одержал Леннокс Льюис.
Отметим, что Леннокс Льюис является последним абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.
Свою карьеру легендарный британец завершил в 2003 году после победы над Виталием Кличко.