Леннокс Льюис вспомнил свои бои против Эвандера Холифилда.

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Леннокс Льюис рассказал о самом сложном сопернике в своей карьере.

По словам легендарного британца, самым сложным соперником в его карьере был американский боксер Эвандер Холифилд.

"У Холифилда было большое разнообразие в защите. Он мог скрестить руки, как Джордж Форман, но также отлично владел традиционными методами защиты, которым учат в любителях.

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Эвандер представлял собой невероятный вызов, и пришлось приложить немало усилий, чтобы преодолеть его. Я не мог нанести просто один или два удара, чтобы получить результат. Это должны были быть комбинации из трех, четырех или пяти ударов.

Так что Холифилд был лучшим соперником в моей карьере, с которым я встречался", - приводит слова Льюиса The Ring.

Напомним, Леннокс Льюис и Эвандер Холифилд провели два боя в 1999 году. На кону стоял титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Льюис владел титулом WBC, а Холифилд - титулами IBF и WBA. Также на кону стоял вакантный титул IBO. Первый бой состоялся 13 марта и завершился вничью. В реванше, 13 ноября, победу единогласным решением судей одержал Леннокс Льюис.

Отметим, что Леннокс Льюис является последним абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

Свою карьеру легендарный британец завершил в 2003 году после победы над Виталием Кличко.

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