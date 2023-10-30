Бывший абсолютный чемпион мира считает, что Фьюри заслуженно выиграл бой.

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Леннокс Льюис прокомментировал результат поединка обладателя титула WBC Тайсона Фьюри против экс-чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну.

По мнению легендарного британца, "Цыганский король" заслуженно выиграл этот бой. При это, Льюис отметил, что Фьюри подошел к поединку против Нганну не в оптимальной форме из-за чего ему не удалось одержать более убедительную победу.

"Я думаю, что Тайсон Фьюри победил. Он наносил много ударов. Он хорошо работал джебом.

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Фрэнсис Нганну меня действительно удивил. Он показал хорошую выдержку и терпение. Можно сказать, что он ждал идеальной возможности, после чего нанес удар, когда Фьюри потерял равновесие.

У Фьюри не было базы, он не был на сто процентов готов. Как по мне, это было похоже на разминку перед большим боем", - приводит слова Леннокса Льюиса BoxingScene.

Напомним, Тайсон Фьюри победил Фрэнсиса Нганну раздельным решением судей. В 3-м раунде экс-чемпион UFC отправил "Цыганского короля" в нокдаун, однако развить этот успех камерунцу не удалось.

Добавим, что следующим соперником Тайсона Фьюри станет украинец Александр Усик. Ожидается, что этот бой состоится 23 декабря 2023 года.

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