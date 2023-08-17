По мнению Канело, период воздержания не обязательно делать длительным.

Мексиканский боксер Сауль Альварес назвал сроки отказа от полового акта накануне своих поединков. По мнению Канело, период содержания не обязательно делать длительным.

"Я прекращаю заниматься сексом за неделю до боя. Раньше бойцы говорили, что нужно удерживаться месяц или два перед поединком, но я так не думаю. Одна-две недели, и все. Влияет ли это на мои ноги? Я никогда не чувствовал этого, я не знаю. Возможно, другие бойцы что-то чувствуют, но я - нет", - сказал Альварес в интервью The Breakfast Club.

Добавим, что 30 сентября Канело проведет бой против Джермелла Чарло в Лас-Вегасе. Оба боксера - абсолютные чемпионы мира: американец в первом среднем весе, а Канело во втором среднем весе. В андеркарде выступит экс-чемпион мира из Украины Александр Гвоздик.

Видео дня

Напомним, что по итогам 2021 года Канело был признан лучшим боксером мира независимо от весовой категории. Он в общей сложности имеет 59 побед, 2 ничьи и 2 поражения в профи-карьере.

Вас также могут заинтересовать новости: