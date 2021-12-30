Сауль Альварес опередил в борьбе за награду Александра Усика и Тайсона Фьюри.

Популярный американский журнал The Ring признал 31-летнего мексиканца Сауля Альвареса лучшим боксером мира в 2021 году.

Об этом сообщает официальный сайт издания.

Сауль, прозвище которого Канело, обогнал в гонке за престижную награду украинца Александра Усика, британцев Джоша Тейлора и Тайсона Фьюри, а также американца Теренса Кроуфорда.

В 2021 году Альварес одержал победы над турком Авни Йылдырымом, британцем Билли Джо Сондерсом и американцем Калебом Плантом. После боя с Плантом Канело получил звание абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе (до 76,2 кг). Мексиканец нокаутировал Калеба в 11-м раунде.

Канело в общей сложности имеет 58 побед, 1 ничью и 2 поражения в профи-карьере.

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