Бой двух непобедимых боксеров Эррола Спенса и Теренса Кроуфорда состоится 29 июля.

Легенда мирового бокса и бывший абсолютный чемпион в супертяжелом весе Майк Тайсон поделился своим мнением о предстоящем поединке Эррола Спенса и Теренса Кроуфорда.

57-летний экс-боксер заявил, что победителем мегафайта станет Теренс Кроуфорд.

"Знаете, чем ближе становится поединок. Я действительно верю, что Кроуфорд победит в этом бою. С этими затяжками. Какая-то запутанная ситуация. Оба выглядят классно. Кроуфорд победит. Но если Теренс победит легко, я буду действительно удивлен.

Мне больше нравится стиль Спенса. Однако Кроуфорд слишком хорош в том, что он делает благодаря своему стилю. Эррол не должен давать сопернику бить навстречу. Он должен выбрасывать удар за ударом, наседать на соперника с силовыми ударами", - приводит слова Тайсона FightHype.

Бой Спенс - Кроуфорд пройдет 29 июля в Лас-Вегасе на "T-Mobile Arena". Это один из самых ожидаемых поединков последних нескольких лет. На кону в этом бою звание абсолютного чемпиона мира в полусреднем весе.

Напомним, Эррол Спенс владеет поясами WBA Super, WBC и IBF, а Теренс Кроуфорд - титулом WBO.

Стоит отметить, что Кроуфорд может стать первым в эпоху четырех поясов представителем мужского бокса, который станет абсолютным чемпионом в двух весовых категориях. Ранее Теренс владел всеми поясами в суперлегком весе.

В послужном списке Спенса 28 побед (22 нокаутом) в профессиональной карьере. Свой последний бой Эррол провел в апреле 2022 года, победив Иордениса Угаса в объединительном поединке за титулы WBC, WBA и IBF в полусреднем весе.

Теренс на профи-ринге одержал 39 побед (30 нокаутом) в 39 боях. В прошлом году Кроуфорд одержал досрочную победу в бою с Давидом Аванесяном и защитил чемпионский пояс WBO.

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